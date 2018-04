Dijon, France

Portes défoncées, matériels vidéo cassés, tags disséminés sur les murs de la Maison de l'Université, l'occupation de deux salles sur le campus de Dijon pendant une semaine a laissé des traces. Pour les étudiants qui se sont mobilisés contre la sélection à l'Université, ces dégradations sont l'oeuvre d'individus extérieurs au mouvement. Craignant d'être délogés par les forces de l'ordre, les étudiants ont préféré quitter les lieux.

Derrière, les dégâts sont importants : "on peut estimer à plusieurs milliers d'euros, le montant du préjudice" affirme Sylvain Comparot, le directeur de cabinet de la présidence de l'Université. "C'est la raison pour laquelle, la présidence de l'Université a décidé de porter plainte" ajoute Sylvain Comparot.

Du matériel a été cassé lors des dégradations de mercredi matin - DR

Le rideau de la cafétéria du bâtiment Droit-Lettres a été cassé - DR

Dispositif de sécurité renforcé

Ces débordements ont incité la présidence de l'Université à renforcer le dispositif de sécurité sur le campus de Dijon : "nous avons fait appel à plus d'agents, plus de contrôles aux entrées des bâtiments" reconnaît Sylvain Comparot. Pour rentrer à la maison de l'Université, il faut donc montrer pattes blanches. Reste que sur le fond du problème, rien n'est réglé. Les étudiants réclament toujours la suppression de la sélection à l'Université. "Nous restons à l'écoute des étudiants", ajoute la présidence de l'Université. "Oui à la mobilisation, les étudiants ont le droit de débattre et d'échanger, mais non au blocage du service public et non aux dégradations." Comme nous le confiait, un des étudiants mobilisés, ces derniers pourraient à nouveau se mobiliser après les vacances de Pâques.

De nombreux tags ont été inscrits sur les murs de la Maison de l'Université - DR

