Is-sur-Tille : l'ex-directeur de l'école de musique à nouveau condamné pour agressions sexuelles sur mineure

L'ancien directeur de l'école de musique d'Is-sur-Tille (Côte-d'Or), une nouvelle fois condamnée pour agressions sexuelles sur mineure. L'homme de 54 ans écope de deux ans de prison assortis d'un sursis simple ce mardi, reconnu coupable par le tribunal correctionnel de Dijon d'avoir pratiqué des attouchements sur une fillette d'une dizaine d'années, dans les années 1999-2000.

Les faits se sont produits lors de cours de batterie, dans une autre école de musique à Luxeuil-les-Bains, en Haute-Saône, où il enseignait les percussions. Ce procès intervient un peu moins de deux ans après une précédente condamnation, pour avoir agressé sexuellement deux élèves côte-d'oriennes, en 1996 et 1997. Une affaire dont il a été bien évidemment largement question lors du procès.

Des attouchements lors de cours de musique individuels

Chloé, 10 ans lors des premiers faits, se souvient encore des caresses répétées, que ce soit sur les hanches ou sur la poitrine, sous le T-Shirt. De ce professeur de batterie qui profitait des cours de batterie pour se glisser derrière elle, ou qui lui demandait de se mettre sur ses genoux, sous prétexte de rectifier une position. Elle évoque des faits qui se sont produits "à plusieurs dizaines de fois, avec douceur et assurance", rappelle la Présidente, qui cessent ensuite lorsqu'au courant de l'année 2000, elle change subitement d'instrument.

Au fil des ans, Chloé se confie à quelques proches. Cela commence par sa meilleure amie en sixième, à qui elle demande d'aller déposer un mot dans une boite à secret, suite à quoi la CPE prévient la maman de la victime. La mère, entendue par les enquêteurs, évoque une fille sérieuse, secrète, et explique ne pas avoir, à l'époque "su quoi en penser". La fillette, devenue ado, en parle aussi à un ami en seconde, puis à son premier petit copain, après "un blocage net" : elle ne supportait pas d'être enlacée par derrière. Des témoins qui confirmeront, au moins en partie, ces déclarations.

"Le besoin de verbaliser le non qu'elle n'a pas su dire à l'époque"

C'est lors du premier confinement, en pleine période de libération de la parole, qu'elle décide de retrouver l'identité et la trace de ce professeur de musique qui l'a traumatisée. Elle découvre alors que celui-ci est à l'époque mis en examen pour les faits d'Is-sur-Tille. "Quand j'ai vu tout ce qu'il avait fait, j'ai eu une sentiment de rage", raconte la jeune femme, aujourd'hui trentenaire. Elle se décide à aller déposer plainte. Son avocat Maitre Emilie Baudry rappelle le processus dans lequel s'est lancée Chloé, "un dossier qui la suit depuis 20 ans, un long chemin pour arriver devant vous, guidée par un besoin de verbaliser le NON qu'elle n'a pas su dire à l'époque." Elle reprend des témoignages recueillis dans la première affaire, qui corroborent le mode opératoire.

La défense plaide la relaxe

De quoi faire sortir de ses gonds l'avocat de la Défense, Maitre Didier Pascaud : "On mélange les deux dossiers, c'est une instruction totalement à charge." La Procureure elle évoque un "dossier solide", "des descriptions circonstanciées" et souligne que Chloé s'était confiée à plusieurs personnes à des périodes différentes de sa vie. "Une démarche courageuse, avec une soif de justice". Elle requiert trois ans de prison, dont deux avec sursis.

La défense du prévenu plaide elle la relaxe "Vous ne pouvez faire d'amalgame, votre jugement ne doit pas être obscurci par le premier dossier." Si son client ne ment pas "il est possible que Chloé ne dise pas la vérité, je n'en sais rien. Il est possible qu'elle dise sa vérité." L'ancien professeur de musique, qui ne se souvient pas d'avoir eu la victime comme élève, reste sur la ligne, niant les faits, "je n'ai jamais rien fait sur elle" assure-t-il une dernière fois, avant que le tribunal ne se retire et ne le condamne à deux ans de prison avec sursis simple. Selon son avocat, il n'interjettera pas appel de la condamnation.

La parole libérée grâce au mouvement Me Too et le témoignage d'Adèle Haenel

A la sortie de l'audience, Chloé a elle acceptée de réagir au micro de France Bleu Bourgogne. La jeune femme espère désormais pouvoir tourner la page. "Je sais que ça va prendre beaucoup de temps, ce sont des choses qui marquent et qui restent dans le temps. Mais oui, je suis contente de la décision et je pense que ça va m'aider surtout à clore cette histoire. Je sais que le mouvement Me Too et en particulier le témoignage d'Adèle Haenel en 2019 m'a donné de la puissance et je crois que c'est tout l'intérêt de ce mouvement là, c'est de pouvoir donner de la puissance et de la force aux victimes. Et bien sûr, j'espère que je pourrai donner cette force et cette puissance en moi à mon tour à d'autres victimes pour parler."