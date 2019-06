Sur une autoroute de Haute Savoie, un homme est tué en voulant porter secours

Villy-le-Pelloux, France

Un jeune conducteur est mort cette nuit sur l'autoroute A 410, sur la commune de Villy-le-Pelloux , dans le sens Chamonix-Annecy. Trois voitures sont impliquées. Ainsi qu'une flèche de chantier.

Terrible enchaînement de circonstances

► Vers 1 heure et quart du matin, un automobiliste s'endort au volant et percute une flèche lumineuse sur une remorque d'AREA qui indique que la chaussée se rétrécit, car, un peu plus loin, le tronçon est coupé depuis 21 heures dans le cadre des travaux d'élargissement de l'autoroute. Violente collision, la flèche est détruite, l'airbag de l'auto se déclenche et la voiture se retrouve sur la voie de gauche, devant la remorque. Le conducteur n'est que légèrement blessé.

► Un second automobiliste âgé d'une trentaine d'années s'arrête , se gare devant la voiture accidentée, sur la voie de gauche, et descend de sa voiture pour porter assistance.

► Arrive un troisième automobiliste, dont le contrôle d'alcoolémie révèle qu'il avait bu. Ce troisième véhicule heurte des débris de l'accident, et les fait voler en l'air. Un débris frappe à la tête l'automobiliste à pied, qui voulait porter secours, et le tue sur le coup.

Conseils de prudence en zone Travaux

Le concessionnaire autoroutier AREA déplore ce dramatique accident et rappelle les conseils de base, surtout pendant ces travaux d'élargissement.

1 - Ne pas prendre le volant quand on est fatigué.

A l'origine du drame, il y a cet automobiliste qui s'endort au volant en pleine nuit, au point de ne même pas avoir été réveillé par l'intensité de la flèche lumineuse. L'alcoolémie du troisième conducteur est bien-sûr interdite et condamnable.

2 - Ralentir à l'approche des balisages de travaux.

"Trop souvent, les automobilistes lèvent le pied au dernier moment, devant les signalisations de travaux." C'est ce que constate le chef du district d'Annecy, Jean-Michel Couty.

3 - Ne pas descendre de son véhicule sur l'autoroute.

Le responsable d'AREA ne veut pas accabler la victime qui est descendue pour vérifier que le premier accidenté était conscient, car "son geste part d'un bon sentiment, il n'a pas voulu continuer comme si de rien n'était. Mais il ne faut jamais oublier les vitesses très élevées sur l'autoroute. Nous-même, nous sommes parfois victimes de gravillons ou de petits débris qui volent avec la vitesse des autres véhicules. En pleine nuit, le trafic est beaucoup moins important, quasi nul. Mais pourtant le danger est toujours présent."