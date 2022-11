Surgères : le succès désarmant de l'opération nationale d'abandon simplifié

Aux armes citoyens. L'opération nationale d'abandon simplifié d'armes à l’État s'achève officiellement ce vendredi 2 décembre et c'est un véritable carton. Si le ministère de l'intérieur a donné l'ordre aux préfectures de ne pas communiquer le nombre d'armes "abandonnées", elles se comptent par dizaine de milliers en France. Et les munitions par centaine de milliers. 300 points de collecte ont été mis en place partout en France dont six dans les deux Charentes , à Rochefort, Jonzac, Saint-Jean-d'Angély, Angoulême, Cognac et Ruffec.

ⓘ Publicité

Et lorsque les détenteurs d'armes ne peuvent pas se déplacer, c'est la police ou la gendarmerie qui se déplace à leur domicile. Une équipe de gendarmes de la communauté de brigades de Surgères avait rendez-vous ce mercredi matin chez un retraité, ancien licencié d'un club de tir et passionné d'armes à feu.

Jean K. attend les gendarmes de pieds fermes mais pacifiquement. L'accueil est cordial, quasi-militaire. Ses armes sont soigneusement rangées dans un coffre-fort. Combien ? Il ne sait plus. Cela fait plusieurs années qu'il ne les a plus touchées. Le palier de la porte d'entrée à peine franchi, l'octogénaire plante le décor. "Je les détenais légalement pour une part d'elles (les armes) lorsque j'étais licencié dans un club de tir."

Huit armes de poing, une carabine et des munitions

Ce n'est pas de gaieté de cœur que Jean, veuf depuis peu, s'est résolu à rendre les armes. Il tenait à son arsenal de collection comme à la prunelle de ses yeux, mais à 85 ans, "je ne vois plus clair, je ne peux plus tirer", et personne pour les prendre en charge dans la famille, il se dit que l'opération d'abandon simplifié était une bonne opportunité. Après avoir remis une vielle carabine familiale aux gendarmes, le retraité ouvre son coffre-fort transformé en dépôt d'armes.

Le capitaine Jérôme Viaud retire un à un les revolvers et les pistolets soigneusement enveloppés dans des collants. Le commandant de la Communauté de brigade de Surgères est impressionné par l'état impeccable des huit armes bichonnées par l'octogénaire également détenteur d'un grand nombre de munitions.

Après la collecte, place à la paperasse. Un formulaire d'abandon d'armes simplifié, sorte de testament avant la fin de vie de l'arme à feu. "Ces armes vont être détruites, chez nous c'est à Poitiers. Nous faisons une liaison groupée au niveau du département et après, ça part en destruction", précise l'adjudant-chef Patrick Poussade. Mais son travail "administratif" est loin d'être terminé. De retour à la gendarmerie avec une panière à linge bien remplie, il faut référencer chaque arme abandonnée. Fastidieux mais obligatoire.

loading

Retour à la gendarmerie de Surgères avec une panière bien garnie © Radio France - Eric Le Bihan

Avant de saluer les gendarmes et tourner les talons, Jean K. a eu la surprise de voir sa voisine d'en face venir à la rencontre des gendarmes. Intriguée par la présence d'un véhicule militaire stationnée dans la rue. Heureux hasard, elle aussi possède des vieux fusils familiaux, dont elle veut se débarrasser malgré les réticences de ses sœurs. Une "cliente" de plus pour le capitaine Viaud et son équipe qui n'en ont pas fini de récupérer des armes.

A défaut d'être en mesure de donner un bilan précis, les services préfectoraux de la Charente-Maritime indiquent que cette opération d'abandon simplifié d'armes organisée sur huit jours équivaut d'ores et déjà à trois années d'activité dédiée à ce type de saisie. L'opération se termine ce vendredi 2 décembre, mais vous pouvez rendre une arme toute au long de l'année en contactant le commissariat de police ou la brigade de gendarmerie la plus proche.