Surmortalité par cancer chez les pompiers

Selon un rapport dévoilé il y a quelques jours les pompiers meurent plus du cancer que le reste de la population. Les fumées toxiques sont pointées du doigt.

Le rapport ne devait pas être rendu public. Mais c'est "La Provence" qui l'a dévoilé. Les pompiers meurent plus du cancer que les autres. Ce sont les fumées toxiques auxquelles ils sont exposés lors des incendies qui sont pointées du doigt.

Les cancers les plus fréquents sont ceux du poumon et du larynx.

Le ministère de la santé a aussitôt décidé de réaliser des expertises médicales sur les conséquences de ces fumées sur les pompiers.

Pour le sergent-chef Sebastien Perrier du syndicat autonome du Gard ce n'est pas pendant les interventions qu'ils risquent quelque chose mais après: "Quand on rentre d'intervention, nos vêtements sont imbibés de poussière, de particules fines et ça contamine nos autres vêtements et nos locaux".

"En France, ajoute t-il, on n'a pas conscience du problème alors qu'il est pris en compte dans d'autres pays comme la Suède ou le Canada".

Pour Sebastien Perrier il arrive aussi souvent que les pompiers "rentrent dans une ambulance avec des bottes souillées. Ce sont des pratiques archaïques qui doivent aujourd'hui changer".

Le rapport préconise une quarantaine de mesures pour mieux protéger les pompiers. Notamment des vestiaires à part pour les vêtements usagés".