Surpopulation carcérale à Tours, "on enferme trop" dénonce l'Association des visiteurs de prison

Nos prisons débordent en France. C'est, une nouvelle fois, le constat dressé par la Contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, Dominique Simonnot, dans un rapport publié ce jeudi 11 mai. Elle pointe, entre autres, la surpopulation carcérale, avec plus de 73.000 détenus en France. Le taux d'occupation moyen des établissements pénitentiaires est de 142%. A la maison d'arrêt de Tours, ce taux est de 212% selon les dernières données de l'Administration pénitentiaire. "On enferme trop en France dans la mesure où ce n'est pas la seule réponse à donner, il y a aussi des peines alternatives comme les TIG [Travaux d'intérêt général, ndlr] ou les bracelets électroniques qui peuvent permettre d'éviter de couper le lien entre les détenus et leurs proches" déplore Philippe Leconte, délégué interrégional de l'ANVP, l'Association nationale des visiteurs de prison.

"Trois personnes dans 9m², c'est inacceptable"

La situation à Tours est particulièrement difficile compte-tenu de sa spécificité - les prévenus sont emmenés dans les maisons d'arrêt dans l'attente de leur jugement -, du faible nombre de places (145 cellules) et de sa vétusté. "C'est une maison d'arrêt qui a 100 ans, il y a des problèmes sur le réseau électrique, l'exiguïté des locaux avec trois personnes dans une cellule de 9m².. la situation n'est pas acceptable car on en fait des fauves en cage" estime Philippe Leconte, invité de France Bleu Touraine, "si on veut les réinsérer, il faut rétablir le lien social".

