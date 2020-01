Des avocats écrivent au procureur de Grenoble pour lui dire que la justice envoie trop de monde en prison

Grenoble, France

"Les comparutions immédiates sont des machines à incarcérer" Sylvain Gauché, avocat et membre de l'association A3D dénonce un système pénal qui entraîne une surpopulation carcérale contraire à la dignité humaine. C'est notamment le cas à la maison d'arrêt de Varces en Isère, avec un taux de population carcérale de 137 %.

Dans une lettre ouverte au procureur de Grenoble Eric Vaillant, l'association A3D demande à ce que soient utilisés les instruments dans la loi pour limiter le recours à l'incarcération. D'autres moyens existent selon Sylvain Gauché : "Le bracelet électronique est une possibilité. Les incarcérations ont un coût pour les finances publiques, entre 100 et 200 euros par jour et par personne détenue contre 10 euros pour le bracelet."

2m² par personnes

La Cour Européenne des Droits de l'Homme a été saisi par une trentaine de détenus et doit rendre ce jeudi un arrêt portant sur la surpopulation carcérale. Sylvain Gauché espère une condamnation de la France et par ricochet des conséquences sur le centre de Varces : "Si vous prenez une cellule de 9m² pour deux personnes et que vous enlevez le lit, le lavabo, les toilettes et la table, vous avez à peu près 2m² par personne." En France, l'encellulement individuel est un principe inscrit dans loi depuis 1875.