Surpopulation carcérale : la maison d'arrêt de Rochefort bloquée ce lundi matin

La situation est explosive à la maison d’arrêt de Rochefort. Le plus petit établissement pénitentiaire de la Charente-Maritime atteint un taux d'occupation record. Il est théoriquement conçu pour accueillir 52 détenus. La surpopulation carcérale atteint les 200%. Actuellement, ils sont plus d'une centaine entassés dans des cellules de 9 m2. Souvent à trois avec des matelas à même le sol.

La prison sature donc et les agents pénitentiaires aussi. Ils ont donc décidé de bloquer toutes les entrées de la maison d’arrêt depuis 6h30 ce lundi matin. La maison d’arrêt de Rochefort compte une trentaine de surveillants, sans compter les autres personnels administratifs, techniques ou encore les conseillers d'insertion et de probation.

Stéphane Marionneau, secrétaire adjoint Ufap-Unsa à la maison d'arrêt de Rochefort Copier

C'est le cas de Stéphane Marionneau, secrétaire adjoint UFAP-UNSa justice : "On n'en peut plus, c'est un ras-le-bol général de tout le personnel de la petite prison de Rochefort, qui est la plus petite du département, mais aussi la plus surpeuplée. Là, nous sommes montés à 106 détenus avec des matelas au sol. Imaginez vous une cellule de 9 mètres carrés avec trois détenus dedans. C'est une situation explosive à Rochefort. Ça faisait plus de 20 ans qu'on n'avait pas eu ce taux d'occupation, quand même de 200%. On en arrive là parce que les magistrats qui font leur travail, évidemment, incarcèrent les détenus et nous, peu importe le nombre, on est obligé de faire avec. C'est impossible. On a une surcharge de travail et à tous les niveaux, on a alerté tout le monde, le procureur général de Poitiers. On a alerté les magistrats, la direction envoie des mails aux magistrats pour dire qu'on est à ras bord, mais rien ne bouge. Donc là, on bloque".

Les surveillants en colère demandent urgemment des transferts vers d'autres établissements de la région. Les organisations syndicales doivent se concerter dans la journée pour savoir quelle suite donner au mouvement.