Surpris en flagrant délit de cambriolage, ils sont condamnés à six mois de prison à Angoulême

Deux hommes, âgés de 24 et 26 ans, ont été condamnés, lundi en comparution immédiate, par le tribunal correctionnel d'Angoulême, à six mois de prison ferme. Ils avaient été surpris en flagrant délit, samedi soir à Nersac dans une maison non occupée. Ils ont été placés en détention.

Deux hommes, âgés de 24 et 26 ans, avaient été surpris en pleine action, samedi vers 20h45, alors qu'ils franchissaient la murette d'une belle maison non occupée, à Nersac près d'Angoulême. Les gendarmes en patrouille ont, à leur tour, franchi ce petit mur, et sont venus cueillir les deux cambrioleurs, qui prenaient la fuite, en emportant dans une brouette le fruit de leurs recherches, essentiellement des produits alimentaires. Présentés lundi matin au Parquet, ils ont été jugés en comparution immédiate, et ont été condamnés à six mois de prison ferme. Bien connus pour des faits similaires, ils ont été placés en détention à la maison d'arrêt d'Angoulême.