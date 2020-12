Surveillant de prison étranglé à Pau : "ça a été rapide, violent, et s'est joué à une fraction de secondes"

L'agression a eu lieu après le placement en quartier disciplinaire d'un détenu de 19 ans ce vendredi matin, sanctionné suite à un "déperchage", c'est à dire pour avoir réceptionné, dans la cour de promenade, des objets lancés de l'extérieur de la prison. Dans sa nouvelle cellule, le jeune détenu "s'est mis à tout casser", explique Éric Vigier, délégué syndical Ufap/Unsa à la Maison d'arrêt de Pau (Pyrénées-Atlantiques). "Il a inondé sa cellule en cassant la plomberie alors des collègues ont dû intervenir." C'est à ce moment qu'il a commencé à étrangler un surveillant d'une cinquantaine d'années. "Il a fallu que 3-4 collègues interviennent pour réussir à lui faire lâcher. Il s'en est vraiment fallu de peu et le collègue s'est senti partir." Selon le syndicaliste, le détenu avait "vraiment l'intention d'aller au bout".

Même avec de l'expérience, des formations chaque année... on ne peut pas toujours prévoir ce qui peut arriver intervention.

À la maison d'arrêt, les collègues de la victime sont encore sous le choc. "Cela a été très rapide et très violent. Je pense que ça s'est joué à une fraction de secondes. Dans notre établissement une agression de ce style, par étranglement, c'est très rare. Et ça va très vite. Même avec de l'expérience, des formations chaque année... on ne peut pas toujours prévoir ce qui peut arriver intervention", continue Éric Vigier.

Le surveillant agressé, aujourd'hui en arrêt maladie, est blessé aux cervicales et n'est "pas dans les meilleures dispositions" psychologiquement. Il a, comme certains de ses collègues, déposé plainte contre le détenu.