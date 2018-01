Besançon, France

Au dixième jour du mouvement massif des surveillants de prison, le conflit se durcit dans les établissements du Doubs et du Jura. Mardi, les négociations entre les syndicats et le gouvernement ont été interrompues Les syndicats jugent les propositions du gouvernement trop faibles. Plus d'une centaine d'établissements pénitentiaires sont touchés sur l'ensemble de la France.

Levée temporaire du blocus à la maison d'arrêt de Besançon

Ce mercredi matin, des CRS ont délogé les surveillants qui bloquaient les entrées de la maison d’arrêt de Besançon pour permettre à un camion de rentrer. Il fallait apporter de la nourriture aux détenus. Le camion a pu pénétrer dans l'établissement en début d'après midi. Les CRS ont ensuite quitté les lieux, et le blocage par les surveillants a immédiatement repris.

Depuis mardi, il n’y a plus de surveillant de prison dans l’établissement. Ceux-ci ont refusé de prendre leur service. Ces surveillants qui n’ont pas le droit de grève s’exposent de fait à des sanctions.

Des policiers et gendarmes sont réquisitionnés pour assurer la surveillance des détenus, la distribution des repas et des médicaments, mais il n'y a ni parloirs, ni promenade. Le personnel administratif et technique a décidé ce matin de cesser le travail, estimant que sa sécurité n'est plus assurée.

Dépose des clefs à Lons-le-Saunier

A Lons-Le-Saunier, aussi, une partie des surveillants de prison a refusé de prendre le service. Cela s’appelle « déposer les clefs ». Des cadres d'autres établissements de la région sont venus en renfort. Des forces de l’ordre devaient aussi remplacer la trentaine de surveillants absents.

