Survivaliste, chasseur, amateur d'armes : le profil du militaire belfortain arrêté en Normandie

On en sait plus sur le caporal du 35e régiment d'Infanterie de Belfort arrêté en Normandie le 20 novembre, en possession de plusieurs armes. Déjà sanctionné par l'armée pour son soutien à la mouvance néonazie, ce chasseur survivaliste a aussi été mis en examen pour cruauté envers les animaux.

Premiers détails sur le profil du militaire de Belfort arrêté en Normandie samedi 20 novembre. Ce caporal du 35e régiment d'Infanterie, âgé de 25 ans, a été interpellé samedi 20 novembre dans l'Eure avec un autre homme, en possession de plusieurs armes dans leur voiture. Une perquisition a permis de découvrir 130 armes, dont des armes de guerre, et des objets et document nazis dans un hangar. Cet homme avait déjà été sanctionné par l'armée pour sa proximité avec le milieu néonazi. Il a été mis en examen pour détention d'armes, mais aussi pour sévices et actes de cruauté envers des animaux.

Un chasseur survivaliste collectionneur d'objets nazis

Lors de leurs auditions, les deux hommes n'ont pas donné beaucoup de détails concernant les armes retrouvées dans le fameux hangar. Selon maître François Delacroix, avocat au barreau de l'Eure qui défend les prévenus, "il y avait aussi des armes détenues de manière tout à fait légale, parce que l'on a affaire à des gens qui ont l'air d'avoir des passions au travers du tir et de la chasse". Lors de son audition, le militaire s'est aussi présenté comme survivaliste.

Concernant la proximité du militaire avec l'extrême-droite, l'avocat se veut plus mesuré. "Dans le dossier, il y a des éléments qui disent que, peut-être, ils ont été approchés par des gens qui ont des idées un peu d'extrême-droite", concède-t-il, mais selon lui, ce sont "des idées qu'ils ont rencontré, des questionnements qu'ils se sont posés, chacun par rapport à son histoire personnelle", mais qui ne démontrent pas "des intentions de passer à des actions qui pouvaient provenir de ces idées". Pour maître François Delacroix, les objets ornés de symboles nazis retrouvés dans le hangar "pourraient faire penser que l'on a affaire plutôt à des collectionneurs qu'à des gens qui se nourriraient d'une idéologie nazie". Les deux hommes ont interdiction de se rencontrer, de se déplacer hors de métropole et de détenir une arme.