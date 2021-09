Sury-le-Comtal : un père en garde à vue après le coma de son bébé de deux mois

Un nourrisson de deux mois est entre la vie et la mort au CHU de Saint-Étienne. Son père est en garde à vue et doit être déféré ce vendredi matin au parquet. Il pourrait être mis en examen pour violences volontaires ayant entraîné la mort, puisque les chances de survie du bébé sont quasi-nulles.

Un habitant de Sury-le-Comtal âgé de 20 ans est en garde à vue. Il est soupçonné de violences sur son petit bébé de deux mois. Lui et sa compagne ont amené le nourrisson à l'hôpital Nord de Saint-Étienne ce mercredi. En constatant les blessures du petit garçon, qui font penser au syndrome du bébé secoué, les soignants ont signalé les faits au procureur de la République de Saint-Étienne.

Le père a reconnu avoir secoué son bébé

"Les parents ont donc été arrêtés mercredi à l'hôpital", précise David Charmatz, le procureur. "Le père n'est pas connu de la justice. Il a reconnu les faits lors de son audition et explique avoir secoué son enfant pour le réveiller, apparemment à la suite d'un malaise." Sa garde à vue a été prolongée ce jeudi et il devrait être déféré au parquet ce vendredi, possiblement en vue de sa mise en examen pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, avec deux circonstances aggravantes : par ascendant et sur mineur de 15 ans.

Trois fractures de la voûte crânienne

Les chances de survie du nourrisson sont quasi-nulles. Il souffre de trois fractures de la voûte crânienne. Quant à la maman, elle a été mise hors de cause et sa garde à vue a été levée ce jeudi. C'est la brigade de recherche de la gendarmerie de Montbrison qui est en charge de l'enquête.