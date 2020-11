Suspension de l'arrêté qui ordonnait la fermeture du zoo des 3 Vallées dans le Tarn

Le parc animalier de Montredon-Labessonnié près de Castres dans le Tarn était fermé depuis plusieurs jours à cause de "manquements sanitaires graves et répétés". Le zoo avait saisi le tribunal administratif de Toulouse, qui lui a donné raison.

C'est une victoire pour les 10 salariés du zoo des Trois-Vallées près de Castres dans le Tarn, qui va pouvoir rouvrir ses portes. Le tribunal administratif de Toulouse avait statué jeudi 29 octobre sur son avenir, alors que le parc était sous le coup d'une fermeture administrative pour "manquements sanitaires graves et répétés" qui "mettent en danger les animaux et le personnel". L'arrêté du 22 octobre par lequel la préfète du Tarn avait ordonné la fermeture immédiate du parc et le transfert des 400 animaux dans un délai d'un mois a finalement été suspendu.

"Compte tenu des conséquences économiques difficilement réparables engendrées par la fermeture de l’établissement et le transfert des animaux, qui portent une atteinte grave à la propriété. En raison de l’atteinte grave et manifestement illégale portée au droit de propriété, à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie, le juge des référés a suspendu cet arrêté" précise le communiqué du tribunal administratif de Toulouse.

La demande de fermeture avait été formulée par la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili. L'avocat du zoo avait immédiatement réagi. Selon maître Françoise Mathe, il s'agissait d'une décision illégale, disproportionnée, sans respect du code de l'environnement. Le directeur du zoo avait appris la fermeture de son zoo par les réseaux sociaux.