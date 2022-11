Suspension du Vicaire général : "si ça se trouve, ce n'est pas si grave" réagit son ancien sacristain

Assis à quelques rangées de l'autel de la cathédrale de Bayeux, Vincent est là pour une seule raison : "prier pour le père Laurent Lair" dont il a été l'un des cinq sacristains lorsque celui était archiprêtre à Bayeux. Le père Laurent Lair devenu numéro 2 du diocèse de Bayeux-Lisieux en septembre 2021 et démis de ses fonctions jeudi dernier, le 3 novembre par l'évêque pour ne pas avoir tenu "ses engagements ecclésiastiques".

Si ça se trouve, ce n'est pas si grave que ça

Une mise à pied qui attriste énormément Vincent qui espère que "tout va très vite s'arranger" pour le père Lair. Surtout que ce n'est peut-être "pas si grave que cela poursuit le retraité" qui regrette que l'évêque, Monseigneur Habert n'en ait pas dit plus : "il aurait fallu que l'on sache exactement de quoi il retourne , ça éviterait d'imaginer des choses".

Un manque de transparence qui entretient la crise de confiance des fidèles

Position partagée par le collectif de laïcs "Agir pour notre Eglise" qui reconnait la volonté de transparence du diocèse dans cette affaire mais regrette que "ça n'aille pas plus loin". Le fait de "ne pas être plus précis ajoute à la défiance" analyse Jean-Joseph d'Andrault qui raconte "un des membres de notre collectif a été fidèle de ce clerc pendant son adolescence et il se demande aujourd'hui si il serait passé à côté de quelque chose, ou si lui avait risqué qu'il se passe quelque chose".

La rumeur d'une relation entre le Vicaire général et une femme

L'ancien sacristain ignore les faits qui sont reprochés au père Lair "mais j'ai cru comprendre qu'il a dû avoir une aventure avec une femme". Ce qui ne semble pas si terrible à Vincent : "quand on est prêtre à 25 ans, c'est facile de faire des promesses mais quand on commence à avoir un peu plus d'âge, les tentations sont là".

Vincent prône d'ailleurs une réforme de l'Eglise : " Ce ne sont que des hommes ! Le jour où ils pourront se marier, il y aura beaucoup moins de problèmes" .

Sollicité par France Bleu Normandie, l'Evêque de Bayeux- Lisieux présent en ce moment à la conférence des évêques à Lourdes reconnait que "la communication est imparfaite" mais refuse de réagir, pour ne pas dit-il "en rajouter".