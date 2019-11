Suspicion d'agression sexuelle dans une maison de retraite à Nancy

Samedi, un homme a été surpris dans la chambre d'une pensionnaire d'un EHPAD à Nancy, le sexe à l'air. Un suspect est en garde à vue. Une enquête a été ouverte pour savoir s'il s'agit d'agression sexuelle ou non.

Nancy, France

Les faits se sont déroulés ce samedi 9 novembre vers 14h30 dans une maison de retraite de Nancy.

Alors que deux aide-soignants effectuaient leur tournée des chambres pour prodiguer les soins habituels aux résidents de l'établissement, ils surprennent dans l'une des chambres, un homme penché au chevet d'une dame de 96 ans allongée sur son lit, complètement dénudée et sa couche de protection défaite.

Petit détail important : l'homme portait un gant en latex, sa braguette était ouverte et son sexe sorti du pantalon.

Lorsque les deux aide-soignants lui demandent ce qu'il est en train de faire, l'individu explique simplement que c'est un ancien voisin de la résidente puis il s'enfuit rapidement.

Un suspect en garde à vue

Les deux professionnels de santé décident de continuer leur tournée et constatent qu'à la chambre suivante, une autre résidente est allongée sur le sol, consciente avec un coussin derrière la tête et un autre entre les jambes. Interrogée, la première dame confirme qu'il s'agit bien de son ancien voisin mais est incapable d'expliquer ce qu'il s'est passé.

Les policiers alertés réussissent à retrouver la trace du suspect et l'interpellent ce dimanche matin. Lors de sa garde à vue, il nie toute tentative d'agression sexuelle. Et à ce stade de l'enquête, on peut pas parler de viol ou de tentative de viol.