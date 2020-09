Suspicion de mutilations d'animaux : la gendarmerie de la Sarthe appelle à ne pas faire justice soi-même

La gendarmerie de la Sarthe lance un appel au calme. Alors que huit enquêtes sont ouvertes dans notre département pour des suspicions d'attaques sur des animaux, Thibault Lucazeau, le chef de la gendarmerie sarthoise demande aux éleveurs de ne pas faire justice eux-mêmes.

Pour le moment aucune garde à vue n'a été menée dans ces différentes affaires, mais les gendarmes ont procédé à de nombreuses auditions.

Appel à la sérénité

"Pour l'instant, l'implication de l'homme dans ces huit attaques potentielles n'a pas été démontrée", commence le colonel Lucazeau.

"On comprend la peur et la colère légitimes des éleveurs et des propriétaires. Mais il ne faut pas que les victimes deviennent des auteurs de délits à leur tour, et que cela se termine par des échanges de coups", tempère M. Lucazeau qui ajoute : "les gendarmes sont joignables _en permanence_, à toute heure du jour et de la nuit".

La piste criminelle pas encore écartée à Beaumont-Pied-de-Bœuf

Dans l'affaire de la jument tuée à Beaumont-Pied-de-Boeuf, la cause du décès a été reliée à une tension intestinale. Pour autant, la piste criminelle n'est pas écartée, assurent les gendarmes.

"Une autopsie a été menée, nous n'écartons rien, nous ne savons pas encore pourquoi il y a eu une tension intestinale, pourquoi un tel état de stress sur ce cheval ?", continue le colonel Lucazeau.

"Peut-être une intervention humaine est en cause, même si elle n'a pas causée directement la mort de la jument", ajoute-t-il.