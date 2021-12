23 élèves intoxiqués au monoxyde de carbone dans une école élémentaire de Châteauroux

Une intoxication au monoxyde de carbone à l'école élémentaire Lamartine à Châteauroux. Depuis ce jeudi après-midi, les pompiers sont présents dans l'enceinte de l'école pour prendre en charge les élèves. Une soixantaine d'enfants sont impliqués et 23 élèves de CP, CE1 et CM2 ressentent des maux de tête et une fatigue anormale.

10 enfants transportés à l'hôpital

Dix enfants ont été transportés à l'hôpital de Châteauroux pour des examens complémentaires. Mais il n'y a aucune inquiétude concernant leur état de santé. Cinq autres sous oxygène ont été rendus à leur famille. L’hypothèse d’une fuite de gaz et d’un dysfonctionnement du système de chauffage a été écartée après contrôle des bâtiments et des salles de classe. L’école élémentaire restera fermée ce vendredi pour faire un nouveau contrôle des installations et procéder à un nettoyage complet de l’établissement.