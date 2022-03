Suspicion de fraude électorale à Appoigny (Yonne) : affaire classée sans suite

Il y a eu 350 voix d'écart à l'arrivée, 350 voix entre le binôme Arminda Guiblain (maire de Monéteau) et Magloire Siopathis (maire d'Appoigny) et le binôme composé de la conseillère départementale sortante Malika Ounes et de Patrick Picard . Election perdue et donc suspicion de fraude électorale, plainte déposée.

Le procureur de la république d'Auxerre, Hugues de Phily avait les résultats de l'enquête réalisée par la police judiciaire d'Auxerre sur son bureau depuis le mois de février, il a donc estimé qu'il n'y avait pas lieu d'aller plus loin, l'affaire est classée sans suite. il n'y a pas eu de fraude électorale sur le bureau d'Appoigny lors des élections départementales de 2021.