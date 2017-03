Suspicion de trafic de drogue dans un bar-tabac de Pau

Le bar-tabac le Lyautey a dû fermer pendant la garde à vue de son gérant. Lors d'un contrôle ce mercredi, la police a trouver un peu de résine de cannabis mais surtout près de 90000 euros en liquide et deux armes de poing

Une opération de police spectaculaire ce mercredi à Pau. La police a investi le bar le Lyautey, cours Lyautey coté quartier Saragosse. Les policiers ont embarqué le patron, un homme de 40 ans qui a du tirer le rideau de son bar. Il a dû s'expliquer au commissariat sur la présence de drogue dans son bar, et surtout de près de 90 000 euros en liquide dans un coffre fort.

88170 euros saisie dans le coffre du bar-tabac - Police Nationale

Sur cette photo, il y a exactement 88 170 euro. Le patron a affirmé qu'il s'agissait de la recette de ce bar, assez modeste quand même. Il a expliqué que cela fait un certain temps qu'il n'a rien déposé à la banque mais que sa comptable pourra tout justifier sans problème. Dans ce coffre il y avait aussi deux armes de poings. Du 6.35 et 7.65, du petit calibre, mais sérieux quand même. La police a été alerté par des va et vient dans ce bar. Et du bruit aussi. Le parquet a donc décidé cette opération de contrôle, qui est devenue perquisition judiciaire,

Le flair du chien Gala

Tout est partie de Gala, le chien anti-drogue qui a reniflé une petite quantité de résine de cannabis (35g) dans une sacoche appartenant au propriétaire. La garde a vue du gérant, qui tient ce bar depuis 2015, a été levée après 24 heures. Mais l’enquête continue, pour demander effectivement des explications à la comptable, et aux autres. Ce patron de bar est bien connu de la police et de la justice. Il a 19 mentions sur son casier judiciaire.