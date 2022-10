Suspicion de travail dissimulé et de proxénétisme : un restaurant de Tulle fermé par décision de la préfecture

Un restaurant de Tulle fermé par arrêté préfectoral. C'est rare et cette fois ce n'est pas parce qu'on y a trouvé des vilaines bêtes et des viandes avariées dans les cuisines. Il s'agit d'une décision consécutive à la découverte de nombreux délits présumés qu'aurait commis son propriétaire.

ⓘ Publicité

Des faux papiers

Le "Merveilles du Portugal et du Brésil", spécialisé comme son nom l'indique dans la cuisine portugaise et brésilienne, avait ouvert en 2020 sur le quai Baluze et s'était fait rapidement sa clientèle. Le 15 septembre dernier, une bagarre avec arme à l'intérieur du restaurant avait nécessité l'intervention de la police. Les policiers avaient alors constaté plusieurs infractions : le patron a présenté des papiers d'identité brésiliens et portugais qui se sont révélés falsifiés. Ceux-là mêmes qu'il a utilisés précise l'arrêté préfectoral pour obtenir l'autorisation d'ouvrir son restaurant auprès de la mairie de Tulle. La préfecture a donc considéré que cette ouverture était "indue et frauduleuse".

Fermé pour six mois

Le rapport de police sur lequel s'est appuyé la préfecture pour prendre sa décision relevait également des faits "susceptibles de caractériser des délits de travail dissimulé et de proxénétisme, qui sont en lien direct avec les conditions d'exploitation et la fréquentation de l'établissement". Sans autres précisions. Le gérant en tout cas a été interpellé précise l'arrêté. Le parquet n'a pas souhaité communiqué sur cette affaire. La fermeture est actée pour une durée de six mois