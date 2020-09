Suspicion de viols à l'US Preux Saint-Herblain : le club est abasourdi

A Saint-Herblain (44), le club de foot l'AS Preux qui compte 190 licenciés explique faire face depuis ce mardi à un douloureux épisode. Un ancien entraîneur est soupçonné de plusieurs viols sur mineurs. Au cours de sa garde a vu l'homme qui a aussi été bénévole dans un club de twirling de Loire-Atlantique, aurait reconnu plusieurs relations sexuelles avec de jeunes filles et de jeunes garçons. Le fait qui a permis de l'interpeller remonte à il y a dix ans. La nouvelle équipe dirigeante de l'association se dit très affectée.

La présidente explique être profondément choquée. Elle n'en a "pas fermé l'œil de la nuit". Cette bénévole qui précise être mère de quatre enfants, parle d'un "épisode dramatique pour l'image du club, un coup de massue" qui au lendemain de la révélation des faits la laisse encore toute abasourdie.

Une seule victime connue

La victime qui a porté plainte avait 14 ans au moment des faits. La présidente de l'US Preux Saint-Herblain souligne qu'elle n'a aucune connaissance d'autres victimes, que les dossiers des anciens licenciés ne sont pas entre ses mains mais "au district ou à la ligue de football". Elle refuse de s'exprimer autrement qu'au téléphone et renvoie à une communication la semaine prochaine conjointement avec la Ville de Saint-Herblain et la ligue. En attendant son équipe répond aux interrogations des licenciés et des parents et les conforte dans l'idée que le "protocole sécurité" a toujours été assuré depuis son arrivée en 2011.