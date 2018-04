Annecy, France

Depuis un peu plus d’une semaine, une rumeur circule sur les réseaux sociaux évoquant la présence suspecte d’une voiture ou d’un fourgon blanc à proximité d’écoles du Grand Annecy. Des enfants auraient même été abordés à la sortie des classes à Cran-Gevrier et Meythet. Quatre incidents ont été signalés aux policiers et aux gendarmes.

Face à cette rumeur grossissante, la procureure d’Annecy a publié un communiqué. Dans ce texte envoyé ce jeudi à la presse, Véronique Denizot reconnait que des enquêtes préliminaires ont été ouvertes "afin de matérialiser les faits, les qualifier pénalement, et tenter d'identifier les auteurs". Elle précise également que "des mesures de surveillance accrue ont été mises en place".

Pas avérés

Cependant la procureure d'Annecy reste prudente. Selon elle, ces faits de tentatives d’enlèvements ne sont pour l’instant pas avérés. Et elle invite les parents à ne pas "relayer d'informations inexactes, sur les réseaux sociaux notamment". Véronique Denizot rappelle également que "tout comportement suspect doit faire l'objet d'un appel immédiat au 17, accompagné à chaque fois que cela est possible du maximum d'informations pouvant être utiles aux enquêtes en cours".