Sylvain Boulais condamné à 30 ans de prison pour le meurtre de Maureen Jacquier à Toulouse

Le verdict est tombé tard ce vendredi soir après plus de trois heures de délibéré, aux Assises du Tarn-et-Garonne, à Montauban. Après une semaine de procès, Sylvain Boulais a été reconnu coupable du meurtre de Maureen Jacquier. Cette jeune mécanicienne d'Airbus a été tuée chez elle de 63 coups de couteau en 2015, dans son appartement chemin Tricou, quartier des Minimes, à Toulouse. Elle avait 19 ans.

Peine conforme aux réquisitions de l'avocat général

Sylvain Boulais, son collègue, a toujours clamé son innocence et il l'a redit avant que les jurés ne partent délibérer, mais comme lors de son premier procès, les jurés et les magistrats ne l'ont pas cru. Ainsi, comme en première instance, à Toulouse, en 2019, Sylvain Boulais a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Mais nouveauté en appel : cette peine a été assortie d'une peine de sûreté des 2/3. Cela signifie que cet homme qui a aujourd'hui 29 ans passera au moins 20 ans derrière les barreaux. Cette peine est parfaitement conforme aux réquisitions de l'avocat général, qui a eu des mots très durs envers Sylvain Boulais le qualifiant de "sadique",d'"orgueilleux", de "dangereux". Après l'énoncé du verdict, Graziella, la mère de Maureen Jacquier s'est dit soulagée : "La justice a fait son travail. Cette peine est juste car il ne pourra pas recommencer. Mais cela ne fera pas revenir Maureen. On pourra me donner une tonne d'argent, personne ne pourra faire revenir ma fille."

A l'inverse, Me Marie-Hélène Pibouleau, l'une des avocates de la défense (avec Me Simon Cohen), qui n'a eu de cesse de répéter qu'il n'y avait aucune preuve contre Sylvain Boulais et que le doute devait profiter à l'accusé, plaidant l'acquittement, a dénoncé un "verdict lamentable. On a fabriqué un coupable". Elle dit penser à un pourvoi en Cassation, qui doit être fait sous cinq jours.

Concernant le volet civil, Sylvain Boulais devra verser 50.000 euros au père, à la mère et à la soeur de Maureen Jacquier et 40.000 euros de frais d'avocat pour les deux procès, ce qui est conforme aux demandes des avocats de la partie civile.