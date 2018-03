Châlons-en-Champagne, France

Sylvain Dromard avait été condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour l'assassinat de son épouse le 15 juillet 2010 à Saint-Martin-d'Abois dans la Marne. Lors de ce même procès, en appel, les jurés de la cour d'assises de l'Aube avaient acquitté son ex maîtresse Murielle Bonin.

Sylvain Dromard purgeait sa peine à la prison de Châlons-en-Champagne. Son corps a été découvert ce lundi matin entre 8h30 et 9h par les surveillants. Sylvain Dromard aurait pu succomber à une surdose de médicaments. Il suivait un traitement.

Sylvain Dromard avait déjà fait une tentative de suicide a précisé son avocat Me Pierre Lumbroso du barreau de Paris et lui avait confié un jour "si mes filles me tournent le dos, je me suiciderai".

Une analyse toxicologique et une autopsie devront confirmer les causes de la mort en fin de semaine.