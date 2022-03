Syndrome du bébé secoué : un père luzien devant la cour d'assises

Ludovic a t-il secoué trop fort son bébé au point de le tuer ? Telle est la question, à laquelle les jurés de la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques, réunis au palais de Justice de Pau, vont devoir répondre, à l'issue des trois jours d'audience. Le Guadeloupéen de 35 ans est accusé de "violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner". Il est soupçonné d'être à l'origine du décès de son enfant de cinq mois, qu'il venait d'avoir avec sa compagne. Les faits se sont déroulés le 19 mai 2015, au domicile du couple à Saint-Jean-de-Luz. L'accusé nie les faits qui lui sont reprochés. Il risque 30 ans de réclusion criminelle.

décès rapide

Lorsque les pompiers interviennent au 15 de la rue Vauban, le nourrisson est déjà en arrêt cardiaque. Le nourrisson de 5 mois ne va pas survivre, et décède dès son admission à l'hôpital de Bayonne, peu après midi. Le papa explique, dans le cadre de l'instruction, que ce jour-là, il tenait Sacha sur ses genoux, pendant que la maman se préparait dans une autre pièce de l'appartement, avant de se rendre à la PMI (la protection maternelle et infantile) où elle avait rendez-vous avec son enfant. Selon le père, l'enfant était en pleurs avant d'être en quelque sorte "foudroyé et de devenir soudainement inerte".

L'accusé comparait libre

Une thèse que l'enquête va mettre à mal. Les policiers s'appuyant sur les résultats de l'autopsie. Les médecins indiquent que le bébé a dû être "secoué de façon très violente et intense d'avant en arrière pendant plusieurs secondes". Les lésions au cerveau "ont été fatales" soulignent les docteurs en médecine, dans le cadre de l'enquête judiciaire menée par le juge d'instruction. Depuis le début Ludovic, plaide non-coupable. Après une période de détention de quatre mois, il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Il va donc comparaître libre devant la cour d'assises. Verdict mardi 15 mars.