Synthexim : la préfecture du Pas-de-Calais annonce une réunion publique et des mesures de sécurité

Dans un communiqué publié le 25 août, la préfecture du Pas-de-Calais détaille de nouvelles mesures mises en place pour accompagner la sécurisation du site classé Seveso seuil haut. Le 24 août, une visite d'urgence a été organisée avec les différents acteurs concernés : pompiers, DREAL, ADEME et ville de Calais.

Des produits dangereux laissés à l'abandon

Depuis la liquidation judiciaire de l'usine le 31 mai, le site est laissé à l'abandon. Les liquidateurs avaient un mois pour fermer et sécuriser le site. Pour cela, les produits présents sur le site doivent être identifiés avant de pouvoir être déplacés. Mais faute de moyens financiers, ces opérations n'ont pas pu avoir lieu.

Afin d'accélérer la fermeture du site, la préfecture a sollicité l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME). Elle doit intervenir comme relais technique et financier. L'objectif est pouvoir enlever le plus rapidement possible les déchets encore présents sur le site.

L'inquiétude des riverains

Depuis début août, deux dégagements de fumée ont nécessité l'intervention des pompiers sur le site de l'usine . "Un matin vers 6h30, j'ai ouvert mes persiennes et j'ai vu des nuages noirs", décrit Sandrine, une habitante du quartier. Elle vit ici depuis presque dix ans avec son mari Jacques. "Ça m'a toujours inquiété. Et encore plus aujourd'hui car j'ai l'impression qu'ils ne savent pas comment l'arrêter", confie-t-il.

Dans son communiqué, la préfecture du Pas-De-Calais a promis l'organisation d'une réunion publique dans les prochains jours afin d'informer les résidents.