Synthron : une fuite de formol sans conséquence pour l'usine classée SEVESO d'Auzouer-en-Touraine

Plus de peur que de mal à Auzouer-en-Touraine, près de Château-Renault. Gendarmes et pompiers se sont déplacés ce mercredi matin, dès l'aube, sur le site de l'usine Synthron, l'une des 9 entreprises classés Seveso haut dans le département de l'Indre-et-Loire. En cause : une suspicion de fuite chimique.

Du formol s'est échappé d'une d'une cuve trop remplie. Un incident que les secours et forces de l'ordre prennent très au sérieux car la substance est toxique et peut conduire au déclenchement d'un plan particulier d'intervention (PPI). L'évacuation des riverains n'est, à ce moment-là, pas à exclure.

Pas de contamination des sols, ni de l'air

Mais à leur arrivée, heureusement, ils découvrent que le formol est sous état liquide, dilué à l'eau. Ce qui réduit considérablement les risques. Le PDG, Damien Bidault, assure qu'il n'y a pas de contamination. Ni de l'air, ni des sols. Le produit est tombé dans un bassin de rétention prévu à cet effet. Un bassin qui a été vidangé vers 9h du matin par les équipes de Synthron puis stocké dans des containers. "Nous avons effectué également des mesures avec une machine Dräger pour savoir s'il n'y avait pas de solution aqueuse dans l'atmosphère, qui aurait pu intoxiquer nos agents. Et on est en-dessous des seuils", précise le patron de l'usine.

En interne, une enquête est ouverte pour comprendre pourquoi cette cuve d'eau était trop remplie d'eau. Est-ce une faute humaine ou matérielle ? Et si Damien Bidault assure que ce type de fuite de formol "est extrêmement rare", Synthron a accumulé plusieurs déboires depuis l'incendie de 1988, qui avait privé d'eau potable environ 250.000 habitants à cause d'un risque de pollution des rivières et des nappes. L'entreprise et son ex-dirigeant ont, à plusieurs reprises, été condamnés pour des infractions au droit de l'environnement et pollutions répétés. D'ailleurs, à Auzouer-en-Touraine et Villedômer, il est toujours interdit d'utiliser l'eau des puits et des captages depuis une pollution en 2009.