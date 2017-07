Siphons à chantilly : les modèles à risques

Après les récents accidents en Alsace et en Lorraine, la DGCCRF (direction de la consommation) attire l'attention des consommateurs sur les risques liés à ces siphons à crème (ou siphon culinaires). Certains modèles, en plastique ou en métal, sont considérés comme défectueux. Voici la liste.

Depuis 2010, plusieurs modèles de siphons culinaires (également appelés siphons à crème) se sont révélés dangereux et ont occasionné des accidents domestiques. Ces accidents se manifestent par des explosions d’appareils qui peuvent survenir soit à la première utilisation, soit après plusieurs années de service.

Le 18 juin 2017, une Alsacienne de 33 ans, star du fitness sur internet, est morte à Mulhouse, victime d'un siphon de chantilly qui lui a explosé en pleine poitrine. Le 26 juin en Moselle, une mère de famille a été blessée à la jambe. "Je secoue la bouteille et paf, elle explose. C'était terrible, le couvercle est parti et la bouteille s'est logée dans le plafond. Quand je vois le trou que ça a fait, un diamètre de 15 cm, si je l'avais reçu dans la tête, c'était fini!" Le magazine 60 millions de consommateurs a alerté ses lecteurs du problème depuis plusieurs années déjà donne les références et les contacts pour rapporter votre siphon en magasin.

Plusieurs dizaines de milliers d’appareils sont potentiellement concernés par ce problème de sécurité. Fin juin 2017, la DDGCCRF (direction de la concurrence et de la consommation) a republié la liste des appareils défectueux. La voici.

Cliquez pour agrandir la photo ci-dessous

Liste fournie par la DGCCRF dans son communiqué de presse du 22 juin 2017 -

Cliquez pour agrandir l'image ci-dessous