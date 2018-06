Le cimentier français Lafarge a été mis en examen jeudi notamment pour "complicité de crimes contre l'humanité" et "financement d'une entreprise terroriste".

Le cimentier français Lafarge a été mise en examen jeudi notamment pour "complicité de crimes contre l'humanité" et "financement d'une entreprise terroriste". L'entreprise est également soumise à un contrôle judiciaire comprenant une caution de 30 millions d'euros.

Après un premier report début juin, le cimentier a été entendu ce matin par les juges d'instruction. Il est accusé d'avoir financé des groupes djihadistes, dont l'organisation État islamique, pour maintenir son activité en Syrie.

Plus de 5 millions de dollars versés à des groupes armés dont l'organisation EI

La justice enquête plus précisément sur les conditions dans lesquelles le cimentier français, absorbé depuis par le suisse Holcim, a maintenu en activité son usine de Jalabiya en 2013-2014. Cette région du nord de la Syrie était à l'époque sous contrôle du groupe Etat islamique (EI).

D'après un rapport du cabinet américain Baker McKenzie, la filiale syrienne de Lafarge, LCS, a versé 5,6 millions de dollars à plusieurs groupes armés, dont 500.000 dollars à Daech, pour obtenir le "droit" de continuer à faire tourner son usine.

Huit anciens dirigeants et cadres de Lafarge, dont son ex-PDG Bruno Lafont, ont déjà été mis en examen. L'ONG Sherpa et le Centre européen pour les droits constitutionnels et humains (ECCHR), à l'origine de l'information judiciaire, demandaient que le cimentier français soit aussi mis en examen pour complicité de crimes contre l'humanité en Syrie.