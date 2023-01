Syrie : une Héraultaise et ses deux enfants rapatriés des camps de prisonniers jihadistes

Une Héraultaise et ses deux enfants font partie des rapatriés de camps de prisonniers jihadistes en Syrie , a appris France Bleu Hérault, confirmant une information de Midi Libre . Mardi 24 janvier 2023, 15 femmes et 32 enfants ont atterri à l'aéroport de Villacoublay dans les Yvelines, en provenance du nord-est de la Syrie. Cette habitante de l'Hérault avait quitté la France en 2014, et a eu deux enfants en Syrie.

Le député de l'Hérault Patrick Vignal, en lien avec les parents de cette Héraultaise, se réjouit du retour de ces enfants : "Depuis des années, je me bats avec les grands-parents pour récupérer ces enfants qui n'ont rien fait", explique-t-il. "La maman a suivi un jihadiste, et ces gamins n'ont pas à payer les conséquences."

"La maman va payer ce qu'elle doit à la société, elle va être emprisonnée. Ces jeunes enfants ont la chance d'avoir une famille aimante dans l'Hérault, les grands-parents. Je suis convaincu qu'ils ont auront une vie normale", poursuit l'élu. "Il faut qu'ils aiment la France, et la France se doit de les éduquer, avec l'aide de la famille." Les deux enfants vont d'abord aller en famille d'accueil. "Ça permet de vérifier la moralité des grands-parents. Je les connais bien, il n'y aura pas de souci", précise Patrick Vignal.