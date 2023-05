"T'es incompétente, incapable" : le maire déchu de Vue au tribunal pour outrage sur sa successeure

"Tu es une incapable, une incompétente". Selon la retranscription du conseil municipal et les auditions de témoins, voilà ce que le prévenu, ancien maire de la commune de Vue dans le Pays-de-Retz, a dit à Nadège Placé, une ancienne adjointe qui lui a succédé à la tête de la mairie après l'avoir battu aux municipales en 2020. Il y a eu aussi cet autre conseil municipal où Pascal Rabevolo, alors simple spectateur car démis entre-temps de ses fonctions d'élu municipal, lance à la maire : "Si tu as un cerveau, sers-t'en !"

ⓘ Publicité

"Un faux procès en machisme" selon le prévenu

À la barre ce lundi devant le tribunal de Nantes, le quinquagénaire, grand, cheveux blancs, voix affirmée, rectifie. Ces derniers propos ne s'adressaient pas à la maire, mais à son premier adjoint. Pour le reste, il reconnaît les faits, mais assure que ses paroles ont dépassé sa pensée. "Je n'ai pas la défaite mauvaise", assure-t-il, "la preuve, j'ai félicité la maire au soir-même de sa victoire, fier qu'une femme accède à ce poste".

Et Pascal Rabevolo de s'insurger contre "un faux procès en machisme". S'il a eu ces mots forts, c'est, dit-il encore, pour dénoncer des irrégularités. Il soupçonne du favoritisme dans l'attribution de certains marchés. La présidente du tribunal doit lui rappeler à plusieurs reprises que ce n'est pas le débat du jour.

De la violence et de l'invective pour le parquet

"On peut dénoncer des irrégularités sans être outrageant", enchaîne le procureur. Pour ce dernier, clairement, le prévenu a "franchi une ligne rouge. La démocratie, c'est aussi la mesure, le débat courtois. Là, on est dans l'invective, la violence morale. Monsieur est dans l'auto-justification sans aucune remise en question", lance le procureur. Avant de réclamer quatre mois de prison avec sursis probatoire de deux ans. Le parquet requiert par ailleurs l'interdiction d'entrer en contact avec la victime.

Me Cabioch, l'avocat du prévenu, plaide la relaxe au motif que les mots de son client, selon lui, relèvent non pas de l'outrage à personne dépositaire de l'ordre publique, mais bien de la diffamation. Sauf que ce n'est pas la qualification retenue par le tribunal. Si cela avait été le cas, alors les faits auraient été prescrits.

"Un homme qui inspire la peur" - la maire Nadège Placé

Nadège Placé, la maire, est aussi entendue, visiblement très affectée, les yeux rougis et la voix étranglée. "Je suis hélas une des nombreuses victimes de cet homme", qui selon elle inspire la peur. Elle est venue avec deux autres élus de sa majorité. "Comment peut-on se servir de la politique pour avoir un comportement destructeur", demande-t-elle.

L'association des maires et des présidents de communautés de Loire-Atlantique s'est constituée partie civile dans ce dossier rappelant qu'elle accompagne systématiquement les élus victimes de tels agissements et dénonçant une progression galopante : un peu plus de 1.100 démissions d'élus dans le département depuis 2020 contre 800 sur la précédente mandature.

Hasard du calendrier, cette audience intervient quelques jours après l'annonce de l a démission du maire de Saint-Brévin-les-Pins, victime de menaces, d'insultes, et d'une tentative d'incendie contre son domicile. Un dossier qui s'est logiquement invité par moment dans ce débat. "On est face à un monsieur qui se victimise et qui a beaucoup de culot, car la victime, c'est bien la maire de Vue. Être élu est compliqué aujourd'hui et l'actu récente l'a encore prouvée", souligne l'avocate de l'association des maires Agathe Bignan. De son côté le prévenu affirme que "comme M. Morez, je vais quitter la commune même si je m'y suis investi pendant 20 ans comme correspondant local de presse ou dans le milieu associatif". Chacun appréciera la comparaison. La décision du tribunal est attendue en fin de journée.