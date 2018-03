Hugues Malecki, l'ancien sous-préfet de Brioude en Haute-Loire, comparaît mardi devant le tribunal correctionnel du Puy-en-Velay. Soupçonné d'avoir volé, vendu et remplacé un tableau du mobilier national, il a demandé une nouvelle fois que le procès soit reporté. Elle a été refusée.

Le Puy-en-Velay, France

Le tribunal lui a refusé un nouveau renvoi. Hugues Malecki, l'ancien sous-préfet de Brioude en Haute-Loire, avait pourtant réclamé que son procès soit reporté à une date ultérieure. Il comparaît ce mardi devant le tribunal correctionnel du Puy-en-Velay. Ce haut fonctionnaire est soupçonné d'avoir volé à l’État, vendu, et remplacé un tableau du mobilier national. Le procès avait déjà été renvoyé en octobre dernier.

Hugues Malecki demande à nouveau le renvoi de son procès au motif qu'il vient de changer d'avocat pour la 3eme fois #Tableau volé pic.twitter.com/0Hz3jh0CVa — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) March 20, 2018

Changement d'avocat invoqué

Face au tribunal, Hugues Malecki avance son changement d'avocat comme raison pour réclamer un nouveau renvoi. Il évoque un désaccord profond sur sa défense avec son précédent avocat, remercié il y a moins d'une semaine. Le nouveau conseil est d'ailleurs absent à l'audience. "Pas une stratégie d'évitement", explique-t-il.

Mais les juges ont refusé le renvoi du procès de Hugues Malecki. Ce dernier a précisé devant le tribunal qu'il "ne répondrait à aucune question" car il n'est "pas représenté".

Un véritable tour de passe-passe

Le tableau en question dans cette affaire est une toile de l'artiste franco-russe Natalia Gontcharrova peinte dans les 1940, Dahlias. Une toile qu'Hugues Malecki est suspecté d'avoir volée puis vendue en douce, sur internet, à un collectionneur en 2012. Après avoir fait appel à un faussaire, le haut-fonctionnaire aurait installé et fait trôner une copie et non pas l'original pendant plusieurs années à la sous-préfecture de Brioude.

C'est lors de la préparation d'une exposition en 2014 que le tour de passe-passe est découvert : la toile doit être prêtée mais les experts la jugent trop neuve pour dater de 1940. D'autant plus que le tableau (l'original) vient d'être vendu sur le marché de l'art à Londres, pour la coquette somme de 130.000 euros, soit dix fois ce qu'Hugues Malecki en aurait obtenu en 2012.