Tags homophobes à Amiens : l'adolescent arrêté reconnaît les faits, comparution devant la justice en décembre

L'adolescent de 15 ans, arrêté mercredi soir et soupçonné d'être l'auteur des tags homophobes retrouvés sur trois façades à Amiens, a reconnu les faits lors de sa garde à vue. Dans un communiqué, le parquet d'Amiens indique que ce sont les informations données par un chef d'établissement scolaire qui ont permis d'identifier et d'interpeller ce jeune. Pour rappel, les façades du Red and White, bar gay-friendly situé quartier Saint-Leu à Amiens, et celle de France Bleu Picardie ont été taguées le week-end dernier ; mercredi, c'est l'espace Dewailly, où se situe le siège de l'association de lutte pour les droits des LGBT+ "Flash our True Colors" qui a été pris pour cible.

Des messages de revendication retrouvés sur les réseaux sociaux

Le lycéen amiénois revendique par ailleurs ses actes lors de discussions sur les réseaux sociaux : des échanges avec des groupes de personnes qui revendiquent leur homophobie, appellent à la haine et à commettre des actes violents selon le parquet d'Amiens. Les enquêteurs ont découvert ces échanges dans le téléphone et l'ordinateur du jeune après une perquisition au domicile familial. Lors de sa garde à vue, le lycéen a reconnu l'ensemble des faits ; en revanche, ses proches ignoraient visiblement tout de ses opinions. D'autant que cet adolescent de 15 ans était jusqu'à présent totalement inconnu de la justice.

Comparution devant le tribunal des enfants courant décembre

Le jeune comparaîtra devant le tribunal des enfants d'Amiens courant décembre. Le parquet d'Amiens retient trois motifs de poursuite : provocation publique et directe à la commission d'un crime ou délit ; provocation publique à la haine ou à la violence en raison de l'orientation sexuelle ; dégradation grave du bien d'autrui et dégradation de biens publics.

Par ailleurs, une évaluation éducative de l'adolescent a été demandée en urgence à la protection judiciaire de la jeunesse.