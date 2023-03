Tags injurieux au lycée Magendie à Bordeaux : l'auteur condamné à 70 heures de travail d'intérêt général

L'affaire avait suscité une vive émotion dans la communauté enseignante . L'auteur des tags injurieux visant une enseignante du lycée Magendie à Bordeaux a été condamné mercredi à 70 heures de travail d'intérêt général pour dégradations volontaires et outrage à personne chargée d'une mission de service public.

Le 14 octobre 2022, cet ancien élève de l'établissement avait inscrit sur un mur voisin du lycée "pute ta place est dans la cousine", assorti du nom de la professeure et d'une croix gammée barrée.

Le jeune homme de 26 ans a été reconnu coupable des faits de "dégradation légère d'un bien par l'inscription d'un signe ou d'un dessin" et "outrage à personne chargée de mission de service public dans un établissement scolaire ou éducatif ou à ses abords". Il devra effectuer sa peine de TIG dans un délai de 18 mois sans quoi il encourt deux mois d'emprisonnement.

Lors du procès mercredi, "le prévenu a expliqué qu'il avait pour volonté de choquer et d'être injurieux. Il a atteint son but. Ma cliente a été marquée par ce tag. Elle attendait avec impatience le jugement pour passer à autre chose et essayer d'aller de l'avant", réagit Guillaume Sapata, l'avocat de la professeure injuriée, joint par France Bleu Gironde.

Inconnu jusque là des services de police, l'auteur des tags a justifié son acte par "une rancœur" qu'il entretenait contre son ancien lycée dont il avait été exclu il y a une dizaine d'années.