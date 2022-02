Tags injurieux retrouvés à Bayonne : un homme condamné à des travaux d'intérêt général

Un homme a été condamné ce jeudi après la découverte de tags injurieux, anti-communistes et anti-basques à Bayonne. Âgé d'une quarantaine d'années, cet habitant de Boucau a été arrêté mardi après-midi. Il a écopé de 140 heures de travaux d'intérêt général.

Rassemblement du 31 janvier 2022 contre les tags antisémites, anti-communistes et anti-basques à Bayonne

Ils avaient soulevé une vague d'indignation au Pays basque. Des tags injurieux, anti-basques, anti-communistes et antisémites avaient été retrouvé le dernier week-end de janvier dans Bayonne, notamment sur les murs des locaux du Parti communiste et la sculpture de Nestor Basterretxea en bord d'Adour.

Ce jeudi, un homme d'une quarantaine d'années a été condamné à 140 heures de travaux d'intérêt général par le tribunal correctionnel de Bayonne. Il comparaissait sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Cet habitant de Boucau a été condamné pour les tags anti-communistes et anti-basques. En effet, les enquêteurs n'ont pas fait le lien entre lui et les tags antisémites retrouvés sur l'affiche de tournée de l'acteur Richard Anconina.

Dans un communiqué, le PCF Bayonne se dit "reconnaissant de cette rapidité dans le travail d'enquête" et dénoncent "un mal profond et des propos totalement assumés et décomplexés." Le PCF s'est par ailleurs constitué partie civile.