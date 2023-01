Tags insultants sur le centre Simone Veil à Nîmes : "la ligne rouge franchie", pour François Courdil

A Nîmes, quartier Valdegour, la façade du centre Simone Veil a été complètement dégradée dans la nuit de mercredi à jeudi. "Sur les murs de façade, l'enseigne, sur les portes et les fenêtres des inscriptions insultantes ont été constatées ce matin par l'équipe, indique François Courdil. Le nom de Simone Veil a aussi été dégradé par les auteurs." La mairie porte plainte, précise l'adjoint au Maire, délégué à la Politique de la Ville et aux Centres sociaux. "Il y a une ligne rouge qui est franchie", dénonce sur FB Gard Lozère François Courdil.

On peut lire sur la façade, écrit en noir : "voleurs", ou encore "emplois fictifs".

Il s'agit d'inscriptions, de tags, sur l'ensemble de la façade du centre social, sur son entrée, sur les portes et fenêtres. "Clairement des inscriptions menaçantes, insultantes, vis-à-vis de ces agents, dénonce sur FB Gard Lozère François Courdil. Ils sont 13. Ils œuvrent sur la quartier de Valdegour au quotidien pour la cohésion sociale, pour la citoyenneté, pour cet apprentissage, et surtout pour prévenir de la délinquance. Donc ce combat au quotidien, oui ils le mènent, et aujourd'hui je crois que ça dérange dans ce quartier".

Caméra de surveillance

"On s'en est pris nominativement à des agents, aux pratiques qui peuvent se tenir dans ce centre, explique encore l'élu. Il faut croire que nos activités ne plaisent pas à tout le monde".

Simone Veil, faut-il le rappeler, est une ancienne déportée, magistrate, femme politique française et européenne, Elle a notamment fait adopter la loi dépénalisant l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Son nom a ici été bafoué, avec une série d'inscriptions là encore . "Ils font un jeu de mots avec le mot de Simone Veil : "Simone dort, bon vent"... on est à un haut niveau d'ignominie. Il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas jouer. Là on touche à un symbole citoyen, à un symbole républicain, il y a une ligne rouge qui est franchie." La façade est nettoyée. La maire a déposé plainte. "Il faut que la vie reprenne son cours, et nous portons plainte pour faire cesser ces menaces qui pèsent sur les agents".

Il y a une caméra sur le secteur. "J'ai bon espoir qu'on puisse retrouver le ou les auteurs des faits".

