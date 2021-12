Tags islamophobes à Château-Gontier : "c'est un manque de respect pour les Français de confession musulmane"

"Ces actes odieux sont contraires aux valeurs de la République", le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a dénoncé ce mardi des tags islamophobes peints dans la nuit de lundi à mardi dans le centre-ville de Château-Gontier-sur-Mayenne.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une dizaine d'inscriptions au total, des insultes anti-musulmans notamment comme "Islam dehors", mais aussi des références au nazisme telle que "Heil Hitler" et des croix gammées.

La Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne et des riverains vont porter plainte

Un acte inadmissible et imbécile souligne Zineb El Mahta. Cette lycéenne fait partie de l'association Mosaïque qui représente la communauté musulmane de Château-Gontier : "c'est inadmissible et c'est un grand manque de respect envers les Français de confession musulmane et envers tous les Français. On est tous des citoyens, ici c'est une ville paisible, je ne vois pas très bien la motivation des auteurs. Moi, je suis une enfant de la République. Quand je vois ce slogan "hors d'Europe", je me demande s'ils veulent mettre en place des trains comme dans le passé. C'est triste mais on reste déterminé pour avoir encore plus d'engagement dans la vie citoyenne de notre pays".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le maire Philippe Henry se dit choqué. La ville va porter plainte et également les riverains dont les murs sont concernés par ces inscriptions islamophobes.