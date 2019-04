Des tags "horribles et violents" sur la façade de la gendarmerie de Landivisiau

Des tags ont été découverts ce lundi matin sur la façade de la gendarmerie de Landivisiau. Laurence Claisse, la maire de la ville est "choquée" et apporte son soutien forces de l'ordre.

Landivisiau, France

Laurence Claisse, la maire de Landivisiau est en colère ce lundi matin. Au lever du jour, les forces de l'ordre ont découvert des tags sur la façade de la gendarmerie, "Flics suicidés à moitié pardonnés", " suicidez-vous", "acab" ("all cops are bastards", ndlr), etc. .

Des tags "horribles"

"Ce sont des insultes, des menaces, et c'est un non-respect de ces hommes qui se battent pour nous et nous protègent". Et cette injonction : "suicidez-vous" indigne profondément la maire de Landivisiau. "C'est inadmissible de dire aux gendarmes qu'ils doivent se suicider !"

Laurence Claisse s'est rendue auprès des équipes de la gendarmerie de sa ville pour leur apporter son soutien. "Quand j'étais là-bas, tout le monde était horrifié de voir ce qu'il y avait d'écrit. C'est même pas humain de marquer cela... " Des employés municipaux tentaient ce lundi matin d'effacer les tags.