Tags menaçants contre le maire de Valence : le préfet porte plainte contre X

"On va te faire comme Pole Emploi". Cette phrase, retrouvée taguée sur un mur du quartier Valensolles mercredi 10 février et adressée au maire de Valence, Nicolas Daragon, a fait réagir le préfet de la Drôme. Hugues Moutouh annonce ce vendredi 12 février qu'il a porté plainte contre x au lendemain des tags. Le préfet dénonce "avec la plus grande fermeté" des menaces "inacceptables", via un communiqué. Les préfets peuvent en effet systématiquement porter plainte au nom de l'État lorsqu'un élu est victime de violences ou d'injures. Des investigations sont menées par la police pour tenter de retrouver les auteurs. Le préfet de la Drôme a porté plainte pour des faits de "provocation à la haine ou à la violence".

