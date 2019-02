Tags nazis à Billère : le maire porte plainte

Billère, France

Jean Yves Lalanne, le maire de Billere va porter plainte après la découverte ce jeudi de tags nazis et racistes dans une rue de la commune. Dans le chemin Vignau, une venelle près de la Foire exposition et le lycée Beaufrêne. C'est un mur le long de la maison de retraite des petites sœurs des pauvres qui accueille des graffitis, qui a été souillé par trois croix gammées et trois slogans racistes. Les auteurs ont également inscrit des "A" entourés, symbole du mouvement anarchique qui n'a pas grand chose à voir avec le nazisme. Ce qui permet de penser que ce sont plus des provocateurs ignares que des néo-nazis. Mais la mairie va quand même déposer plainte.