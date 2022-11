Tags sexistes à l'Université Savoie Mont-Blanc : l'action revendiquée par un collectif féministe

L'action visait à choquer, pour dénoncer. Dans un communiqué transmis ce mardi soir à France Bleu Pays de Savoie, un collectif anonyme baptisé "Brochette de Putes" revendique l'action de ce week-end sur les murs du campus de l'Université Savoie Mont-Blanc à Jacob-Bellecombette. Plusieurs tags reprenant des propos "sexistes et violents" avaient été tagués à la bombe rouge sur les bâtiments du campus, avec le symbole "@__" comme signature.

ⓘ Publicité

"Passons des messages privés aux murs publics"

"Dix tags, seulement, écrits en grand et en rouge sur des murs d'une université ont fait plus réagir que l'ensemble des commentaires sexistes, haineux, violents et gratuits distillés quotidiennement sur les réseaux sociaux et les alertes permanentes de femmes connues ou non (...) ces tags sont de réels messages que nous avons reçus. Et nous appelons les femmes à visibiliser les commentaires qu'elles reçoivent : passons des messages privés aux murs publics !", écrit le collectif dans ce communiqué, à quelques jours de manifestations nationales contre les violences faites aux femmes les 19 et 25 novembre prochains.

Qui se cache derrière ce collectif ? "Des femmes et jeunes filles" qui tiennent à rester anonymes, et assurent recevoir "chaque jour, sur les réseaux, et en toute impunité, des commentaires violents et dégradants", comme l'indique le profil Instagram du collectif. Sur les réseaux TikTok et Discord, "c'est même en vocal" que les messages sont envoyés, "sans trace, mais avec un impact énorme sur nos corps".

Pourquoi cette action ? "Afficher ces commentaires, c'est afficher nos colères mais aussi nos détresses ! Nous voulions mettre en lumière ce que nos corps ressentent lorsqu'on lit ces messages après un post parfois tout à fait banal (...) Si ces insultes misogynes, violentes et sexistes vous choquent sur un mur, imaginez qu'aujourd'hui chaque fille, chaque femme à n'importe quel âge, pour n'importe quelles raisons, les reçoit".

Avec ces tags, le collectif entend dénoncer "le sexisme ordinaire, le cyber harcèlement et la culture du viol omniprésente, dans les publicités, les séries et sur les réseaux sociaux". Ces commentaires "représentent une énorme partie de notre quotidien mais une très infime prise en compte par la justice et par la société" souligne le collectif. "Nous pensons qu'à terme (...) ils participent aux féminicides, propagent les violences faites aux femmes et aux enfants, et provoquent des suicides de plus en plus nombreux chez les adolescent.e.s", conclut le communiqué.

Après ces dégradations, l'Université nous a indiqué ce mardi avoir l'intention de déposer plainte.