Tags sur le centre de vaccination de Saint-Avold : une plainte déposée

"Assassins", "dictature" : les mots ont été inscrits en lettres capitales, à la peinture. Le centre de vaccination de Saint-Avold (Moselle) a été visé par des anti-vaccins dans la nuit de jeudi à vendredi. Les inscriptions ont été taguées sur la façade, la porte d'entrée et les marches de la salle des congrès, qui accueille le centre de vaccination.

Dans un communiqué, le groupe SOS Santé, qui gère ce centre de vaccination, dit ressentir "un sentiment de désolation". L'opérateur de santé ajoute : "Chaque personne est bien évidemment libre d’approuver ou non la vaccination anti COVID-19 mais la détérioration de bâtiment n’est pas acceptable".

Une plainte déposée

SOS Santé poursuit : "Rappelons que la COVID-19 a causé plus de 100 000 décès en France et plus de 10 000 décès dans le Grand Est. En tant qu’acteur de la Santé, il est de notre devoir de continuer notre lutte contre cette épidémie et d’offrir la possibilité de se faire vacciner aux personnes qui le souhaitent".

Le groupe, qui a déposé plainte, précise que 28 882 doses de vaccin ont déjà été administrées dans ce centre de Saint-Avold depuis le début de la campagne de vaccination.