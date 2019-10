Train : grosse pagaille en gare du Mans

Le Mans, France

Le corps a été découvert à Yvré L'Evêque à 7h30 au même endroit, qu'au début de semaine quand une adolescente s'est donné la mort. Les pompiers et la police doivent maintenant faire les constatations d'usage. A la SNCF, on indique qu'il faudra au moins 2h30 voire 3h pour que le trafic redémarre. Tous les trains vers Paris et la Bretagne sont retenus en gare ou déviés par la virgule de Sablé notamment. Donc si vous êtes en gare du Mans vous êtes coincés pour le moment. Plusieurs trains sont supprimés. L'ensemble des TGV est touché. Le trafic TER est aussi impacté. le TER 862 531 entre Le mans et Angers est remplacé par un autocar.

