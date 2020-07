Talence : agression homophobe dans le bois de Thouars

Deux mineurs (16 et 17 ans) ont été placés en détention provisoire vendredi dernier pour vol et agression à caractère homophobe à Talence. Les faits remontent au 11 juillet dernier. Un jeune de 34 ans, membre de la communauté gay a été insulté, dépouillé et roué de coups.

Selon la police la victime est tombée dans un véritable guet-apens. Le rendez-vous avait été pris sur un site de rencontre LGBT. La victime et l'un de ses futurs agresseurs s'étaient donnés rendez-vous dans le parc de Thouars à Talence. Un lieu boisé où la victime est censée retrouver un inconnu pour une première rencontre.

D'abord tout se passe bien mais l'inconnu et rejoint par deux autres hommes et le rendez-vous tourne alors au cauchemar. Des insultes à caractère homophobe et des coups qui pleuvent. La victime est dépouillée. Les trois auteurs présumés quittent les lieux laissant le jeune homme de 34 ans inconscient au bord d'un chemin. Il sera pris en charge par les pompiers et transféré au CHU de Bordeaux.

L'enquête de police ne perd pas de temps. L'un des agresseurs est identifié grâce à l'appel téléphonique passé pour fixer le rendez-vous. Un de ses complices est arrêté dans la foulée. Pour l'instant les deux auteurs présumés se renvoient la responsabilité du guet-apens. Ils ont été placés en détention provisoire. La police cherche toujours le troisième agresseur.