Talence : la maison municipale de Raba détruite par un incendie

La maison municipale de Raba à Talence a été détruite par un incendie dans la nuit du 24 au 25 juillet. Dès ce mardi matin, le maire de la commune, Emmanuel Sallaberry, a fait part de sa tristesse sur les réseaux sociaux : "Les habitants ont vu partir en fumée un équipement municipal, installé il y a à peine un an, et qui avait déjà trouvé sa place dans leur vie quotidienne", déplore l'élu. Ouverte durant l'été 2022, c'était une structure d'accueil et d'information pour les Talençais.

Une enquête a été ouverte pour déterminer l'origine de l'incendie assure le maire, Emmanuel Sallaberry.