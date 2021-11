Talence : le socialiste Arnaud Dellu décède à l'âge de 49 ans

Arnaud Dellu est décédé ce lundi matin à l’âge de 49 ans, a annoncé dans la foulée la fédération du Parti socialiste de la Gironde. Militant depuis plus de 30 ans à Talence, conseiller départemental du canton de Talence et Bègles de 2015 à 2021, conseiller municipal de Talence, il était membre du PS depuis le 10 novembre 1989 et était atteint d'un cancer. Le fédération salue un homme "toujours à l’écoute et au service de nos concitoyens, avec humanité et respect" qui a "su très tôt nous alerter sur le changement climatique et les enjeux environnementaux."

