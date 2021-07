Talence va équiper sa police municipale d'armes léthales

La ville de Talence vient d'adopter en conseil municipal l'armement léthal de ses policiers municipaux. Une décision justifiée par "le quotidien de plus en plus violent des agents" selon le maire. L'opposition dénonce une mesure soudaine et totalement disproportionnée.

Talence va devenir la 4ème commune de la métropole à avoir des policiers municipaux équipés d'armes léthales, après Pessac, Saint Médard en Jalles et Martignas. Jusque là , les 9 agents disposaient de tasers (armes non léthales à impulsion électrique), mais le contexte de leurs interventions de plus en plus violent, selon la mairie, les a conduit à formuler cette demande à l'unanimité.

Un outil de sécurisation des interventions

Le maire de Talence Emmanuel Sallaberry a donc décidé d'accéder à cette demande, en l'incluant à son plan sécurité présenté ce lundi 5 juillet lors du conseil municipal. "Je n'avais pas d'idée préconçue sur la question" explique-t-il "mais je suis un maire pragmatique, alors je suis allé voir les premiers concernés, les policiers municipaux qui à 100% m'ont demandé ces armes léthales". Un armement qui reste encore largement minoritaire au niveau de l'agglomération (4 communes sur 28 l'ont validé pour l'instant), mais qui au niveau national concerne d'ores et déjà 60% des municipalités. "Et il n'y a jamais eu aucune bavure" poursuit le maire "car ces policiers sont évidemment tous formés en amont". Des armes léthales qui ne font pas baisser la délinquance partout ou elles ont été adoptées reconnait l'élu, mais qui en revanche sécurisent les agents lors de leurs interventions, notamment la nuit.

Un saut dans une autre dimension

L'opposition talençaise se dit de son côté à la fois surprise et inquiète par cette décision. "Nous avons certes de la petite délinquance et des petits trafic de drogue " affirme Isabelle Rami, élue EELV, " mais la situation est loin d'être explosive!". L'élue qui dit avoir honte de cette décision se dit par ailleurs inquiète. "Si un agent sort son pistolet à 17h en ville, que se passera-t-il?"

En plus de l'armement léthal des policiers, le plan de sécurité prévoit également le doublement des agents (qui passeront de 9 à 18), le déploiement d'une trentaine de caméras sur l'espace public ainsi qu'un important volet de prévention, de médiation, et de coopération avec les associations.