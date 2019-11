Tarbes : des dégradations dans l'Église Saint-Jean

Tarbes, France

Des dégradations, en plein jour, "qui blessent les croyants et toute la population tarbaise" regrette Monseigneur Nicolas Brouwet, l'Évêque de Tarbes et Lourdes. Ce mercredi, dans l'après-midi, deux personnes se sont introduites dans le bâtiment sacré, ont déplacé et cassé une statue de Jean-Baptiste, forcé une porte, des livres de chants ont été déchirés et brûlés à l'aide des cierges, alors que d'autres ont servi de papier toilette puisqu'un des individus a fait ses besoins dans l'église.

Monseigneur Nicolas Brouwet après les dégradations en l'Église Saint-Jean de Tarbes. Copier

Le maire et le préfet sur place

C'est une paroissienne qui a découvert les méfaits, et ce jeudi, le maire de Tarbes Gérard Trémège et le préfet des Hautes-Pyrénées Brice Blondel sont venus sur place apporter leur soutien à la communauté des fidèles. "L'Église Saint-Jean est une église historique, chère au cœur des Tarbais parce que c'est aussi un lieu culturel, leur a aussi dit Monseigneur Brouwet. Tout le monde la connait, beaucoup de gens y viennent, y ont été baptisés ou y ont vécu des obsèques". Une enquête a été ouverte pour retrouvé les auteurs de ces dégradations. "Le respect d'un lieu de culte, d'un lieu public devrait être au cœur des préoccupations des citoyens, a conclu l'évêque, alors pourquoi est-ce que des gens s'en prennent à des lieux d'intériorité dans lesquels on est intimement engagé, je ne peux pas dire, mais je trouve ça grave".