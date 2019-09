Tarbes : il vole une voiture aux policiers et les insulte au mégaphone

Tarbes, France

Il n'est pas allé bien loin, mais il a eu le temps de se faire plaisir le temps de quelques minutes. Un homme de 38 ans contrôlé pour alcool au volant a volé une voiture de police, à Tarbes samedi soir.

Plutôt que s'enfuir discrètement, il a activé le "deux tons" et le gyrophare bleu. Un spectacle son, lumières et texte puisqu'il s'est aussi permis d'utiliser le mégaphone et à tue-tête il a insulté la police. Mais comme on ne peut pas tout faire, et que rappelons le, notre homme était fin saoul, il a perdu le contrôle du véhicule de police et percuté plusieurs voiture, dont celui banalisé de la BAC.

Au début du rodéo c'était une scène banale, un contrôle routier et un alcootest positif. Les policiers l'ont donc laissé seul dans la voiture de patrouille et sans menottes. Le temps de stationner son véhicule, il en a donc profité pour s'offrir cette virée, qu'il a sans doute eu du mal à justifier pendant sa gare a vue au poste de police.

L'homme a été déferré ce lundi. Placé sous contrôle judiciaire, il sera jugé le 14 janvier au tribunal correctionnel de Tarbes.